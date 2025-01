IND VS ENG – इंग्लंडविरुद्ध टी-20 मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा, सूर्यकुमार कर्णधार; मोहम्मद शमीचे कमबॅक

टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली असून कर्णधार पदाची जबाबदारी सूर्यकुमार यादवच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. तसेच उपकर्णधार म्हणून फिरकीपटू अक्षर पटेलची निवड करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीची सुद्दा संघामध्ये निवड करण्यात आली आहे.

Mohammad Shami returns as India’s squad for T20I series against England announced.

