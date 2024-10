IND vs NZ Test – पावसाने पाणी फेरले, बंगळुरू कसोटीचा पहिला दिवस एकही चेंडू न टाकता रद्द

हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंड संघात आजपासून तीन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू होणार होती. दोन्ही उभय संघात बंगळुरूत एम. चिन्नास्वामी मैदानावर पहिला सामना रंगणार होता. मात्र मुसळधार पावसामुळे बंगळुरू कसोटीचा पहिला दिवस एकही चेंडू न टाकता रद्द करण्यात आला.

बंगळुरूत गेल्या 24 तासांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे मैदान दिवसभर कव्हर करून ठेवण्यात आले. सातत्याने पाऊस कोसळत असल्याने खेळाडूंना सरावासाठीही मैदानात उतरता आले नाही. चहापानाच्या वेळी पाऊस थांबला होता, त्यावेळी पंचांनी मैदानात येऊन पाहणी केली. मात्र त्यानंतर पुन्हा पावसाची रिपरिप सुरू झाल्याने पंचांनी आजच्या दिवसाचा खेळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

🚨 Update from Bengaluru 🚨

Day 1 of the 1st #INDvNZ Test has been called off due to rain.

Toss to take place at 8:45 AM IST on Day 2

Start of Play: 9:15 AM IST #TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RzmBvduPqr

— BCCI (@BCCI) October 16, 2024