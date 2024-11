IND vs NZ Test – टीम इंडियाचा फुसका बार; न्यूझीलंडनं केला ‘व्हाईटवॉश’चा धमाका; 2000 नंतर पहिल्यांदाच असं घडलं

वानखेडेवर झालेल्या तिसऱ्या आणि अंतिम कसोटी लढतीतही टीम इंडियाचे खेळाडू फिरकी चक्रात अडकले आणि रोहित सेनेला पराभव पत्करावा लागला. न्यूझीलंडने विजयासाठी दिलेले 147 धावांचे आव्हान हिंदुस्थानचा संघ पेलू शकला नाही. हिंदुस्थानचा संघ 121 धावांमध्ये बाद झाला. जवळपास अडीच दिवसांचा खेळ बाकी असताना हा कसोटी सामना संपला आणि तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत न्यूझीलंडने हिंदुस्थानला वाईट वॉश दिला. घरच्या मैदानावर 2000 नंतर पहिल्यांदाच हिंदुस्तानला वाईटवॉश स्वीकारावा लागला, तर तीन सामन्यांच्या मालिकेत हिंदुस्थानच्या संघाला पहिल्यांदाच मायदेशात क्लीन स्वीप मिळाली.

माफक आव्हानाचा पाठलाग करताना हिंदुस्थानला तिसऱ्याच षटकात मोठा धक्का बसला. या मालिकेत लौकिकास साजेशी कामगिरी करू न शकलेला रोहित शर्मा 11 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर विराट कोहली, सर्फराज खान, शुभमन गिल, यशस्वी जयस्वाल अशी रांग लागल्याने हिंदुस्थानचा डाव पाच बाद 29 असा संकटात सापडला. यानंतर अष्टपैलू रवींद्र जडेजा आणि यष्टीरक्षक ऋषभ पंत यांनी अर्धशतकीय भागीदारी करत हिंदुस्थानच्या विजयाच्या अशा पल्लवीत केल्या. यादरम्यान ऋषभ पंतने अर्धशतक ठोकले.

New Zealand wrap up a remarkable Test series with a 3-0 whitewash over India following a thrilling win in Mumbai 👏 #WTC25 | 📝 #INDvNZ: https://t.co/XMfjP9Wm9s pic.twitter.com/vV9OwFnObv

— ICC (@ICC) November 3, 2024