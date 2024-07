IND vs ZIM : आयपीएल स्टार्स झिम्बाब्वेपुढे ढेपाळले, विश्वविजेत्या हिंदुस्थानच्या दुय्यम संघाचा लाजिरवाणा पराभव

हिंदुस्थान आणि झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेतील पहिला सामना हरारेमध्ये खेळवण्यात आला. मात्र पहिल्याच सामन्यात विश्वविजेत्या हिंदुस्थानचा दुय्यम संघ ढेपाळला असून झिम्बाब्वेने टीम इंडियाचा 13 धावांनी लाजिरवाणा पराभव केला आहे.

