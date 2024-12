पर्थमध्ये विजयाची डरकाळी फोडून मालिकेत आघाडी घेणारे टीम इंडियाचे शेर अ‍ॅडलेडमध्ये ढेर झाले आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क याने विकेटचा षटकार ठोकत टीम इंडियाला 180 धावांमध्ये गारद केले.

पहिल्या कसोटीत शतक ठोकणारा यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, मालिकेतील पहिला सामना खेळणारा कर्णधार रोहित शर्मा एकेरी धावसंख्येवर बाद झाले. युवा खेळाडू नितीश रेड्डी याने 42 धावांची आक्रमक खेळी केल्याने संघाला पावणे दोनशे धावांचा टप्पा ओलांडता आला, तर सलामीवीर केएल राहुल याने 37 धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून मिशेल स्टार्कने सहा, तर पॅट कमिन्स आणि बोलंडने प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या.

Nitish Kumar Reddy top-scores with 42 as #TeamIndia post 180 in the 1st innings.

Final Session of the day coming up.

Live ▶️ https://t.co/upjirQCmiV#AUSvIND pic.twitter.com/HEz8YiRHc0

— BCCI (@BCCI) December 6, 2024