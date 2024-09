IND vs BAN – ऋषभ पंत ‘टेस्ट’मध्ये पास, 633 दिवसांनंतर कमबॅक करत शतक ठोकलं, धोनीशी बरोबरी

हिंदुस्थान आणि बांग्लादेश संघात चेन्नईमध्ये सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटीत यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत याने खणखणीत शतक ठोकले आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या रस्ते अपघातानंतर तब्बल 633 दिवसानंतर पंतने कसोटी संघात कमबॅक केले आणि वेगवान शतक झळकावले. पंतने 124 चेंडूंचा सामना करत सहाव्या कसोटी शतकाला गवसणी घातली. 11 चौकार आणि 4 षटकारांच्या मदतीने त्याने ही खेळी सजवली. यासह त्याने माजी कर्णधार एम.एस. धोनीच्या शतकांचीही बरोबरी केली.

हिंदुस्थानचा दुसरा डाव 3 बाद 67 असा संकटात असताना ऋषभ पंत मैदानात उतरला. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या पंतने सलामीवीर शुभमन गिलसोबत मैदानावर शड्डू ठोकला. दोघांनीही बांगलादेशच्या गोलंदाजांचा समाचार घेत धावफलक हलता ठेवला. संधी मिळताच चौकार-षटकारांचीही आतिषबाजी सुरू होती. यादरम्यान पंतने शतक झळकावले. त्यानंतर तो बाद झाला.

A CENTURY on his return to Test cricket.

What a knock this by @RishabhPant17 👏👏

Brings up his 6th Test ton!

Live – https://t.co/jV4wK7BgV2…… #INDvBAN@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/A7NhWAjY3Z

— BCCI (@BCCI) September 21, 2024