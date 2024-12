अमेरिकेत MBAचे शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्याची गोळ्या झाडून हत्या

अमेरिकेत पुन्हा एकदा एका हिंदुस्थानी विद्यार्थ्याच्या मृत्यूची बातमी समोर आली आहे. तेलंगणातील खम्मम जिल्ह्यातील एका तरुणाची अमेरिकेतील पेट्रोल पंपवर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. तरुण तिथे काम करायचा. साई तेजा नुकारपू (22) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेत मदतीसाठी स्थानिक एमएलसी तेलुगू असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (TANA) च्या सदस्यांशी बोलले आहे. पुढील आठवड्यात त्याचे पार्थिव हिंदुस्थानात येण्याची शक्यता आहे.

बीआरएसचे नेते मधुसूदन थाथा यांनी अमेरिकेहून मिळालेल्या प्राथमिक सूचनेचा हवाला देत सांगितले की, साई तेजा नुकारापु (22) याची शनिवारी अमेरिकेतील पेट्रोल पंपावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एमएलसीने खम्मम जवळ पीडित तरुणाच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यानंतर ते म्हणाले की, एमएलसीने सांगितले की, घटनेच्या वेळी साई तेजा ड्युटीवर नव्हता, तर तो त्याच्या एका मित्राला मदत करत होता. त्याला काही काळ थांबायला सांगितले होते. त्याचा मित्र काही कामानिमित्त बाहेर गेला होता. साई तेजाने हिंदुस्थानात बीबीएचे शिक्षण पूर्ण केले होते. यानंतर तो अमेरिकेत राहून एमबीए करत होता. मुलाच्या कुटुंबियांनी सांगितले की, मृतक पार्टटाईम नोकरी करत होता. आपल्या मित्राला मदत करत असताना साई तेजाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली हे जाणून वाईट वाटल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन हल्लेखोरांनी हा गुन्हा केल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यांचा उद्देश दरोडा घालणे हा होता.

We are shocked and deeply sad at the murder of Indian Student Nukarapu Sai Teja. We demand immediate action against the culprits. Consulate will extend all possible help to the family and friends of the victim @IndianEmbassyUS @MEAIndia

— India in Chicago (@IndiainChicago) November 30, 2024