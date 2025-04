कॅनडातील ओटावामध्ये सापडला ‘आप’ नेत्याच्या मुलीचा मृतदेह, अनेक दिवसांपासून होती बेपत्ता

कॅनडाची राजधानी ओटावामध्ये एका हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यीनीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना उघड झाली आहे. ही विद्यार्थिनी गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून बेपत्ता होती आणि आता तिचा मृतदेह ओटावा बीचजवळ सापडला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या विद्यार्थिनीचे नाव वंशिका सैनी (21) असे आहे. वंशिका ही आम आदमी पक्षाचे नेते दविंदर सैनी यांची मुलगी आहे. वंशिका शिक्षणासाठी हिंदूस्थानातून कॅनडाला आली होती. ती ओटावा येथील एका शैक्षणिक संस्थेत शिकत होती. दरम्यान 25 एप्रिल रोजी रात्री 9 वाजता भाड्याने खोली शोधण्यासाठी वंशिका घराबाहेर पडली. यानंतर ती परतलीच नाही. तिचा फोनही बंद होता. ती परीक्षेलाही बसली नाही. अनेक दिवसांपर्यंत तिचा कोणताही पत्ता न लागल्यामुळे तेथील स्थानिक समुदाय आणि पोलिसांनी तिचा शोध घेण्यास सुरूवात केली.

We are deeply saddened to be informed of the death of Ms. Vanshika, student from India in Ottawa. The matter has been taken up with concerned authorities and the cause is under investigation as per local police. We are in close contact with the bereaved kin and local community… https://t.co/7f4v8uGtuk

— India in Canada (@HCI_Ottawa) April 28, 2025