इंडिगोचा गोंधळ सुरुच, शुक्रवारी 400 हून अधिक उड्डाणे रद्द; अनेक ठिकाणी प्रवाशांचा खोळंबा

इंडिगोने शुक्रवारी 400 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली, त्यामुळे विविध विमानतळांवरील मोठ्या संख्येने प्रवाशांना फटका बसला. इंडिगोने शुक्रवारी ४०० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत. त्यामुळे विविध विमानतळांवर मोठ्या संख्येने प्रवाशांचा प्रवास विस्कळीत झाला आहे. यापूर्वी, इंडिगोने 500 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली होती.
एका निवेदनात, इंडिगोने सांगितले की गेल्या दोन दिवसांत त्यांचे नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे आणि त्यांनी ग्राहकांची माफी मागितली आहे. विमान कंपनीने नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) कळवले की ८ डिसेंबरपासून उड्डाण विलंब होणार नाही आणि १० फेब्रुवारीपर्यंत कामकाज पूर्णपणे पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. विमान कंपनीने कबूल केले की व्यापक व्यत्यय हे एफडीटीएल नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीतील चुकीच्या निर्णयांमुळे आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे होते.
५ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबई विमानतळावर ५३ निर्गमन आणि ५१ आगमन उड्डाणांसह एकूण १०४ उड्डाणे रद्द करण्यात आली.५ डिसेंबर रोजी बेंगळुरू विमानतळावर ५२ आगमन आणि ५० निर्गमन उड्डाणे रद्द करण्यात आली. हैदराबाद विमानतळावर ४३ आगमन आणि ४९ निर्गमन उड्डाणे रद्द करण्यात आली. पुणे विमानतळावर ५ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री १२ ते सकाळी ८ वाजेपर्यंत १६ आगमन आणि १६ निर्गमन उड्डाणे रद्द करण्यात आली.
दिल्ली विमानतळाने सकाळी ९:०२ वाजता प्रवाशांना सूचना जारी केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “काही देशांतर्गत सेवांवर परिणाम करणाऱ्या ऑपरेशनल अडचणींमुळे, उड्डाणे उशिराने आणि रद्द करण्यात येत आहेत. आम्ही प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्यांच्या विमान कंपनीशी थेट त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासण्याचा सल्ला देतो.”
पुणे विमानतळ संचालकांनी सांगितले की, ५ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ००:०० ते रात्री ८:०० दरम्यान इंडिगोच्या १६ आगमन आणि १६ इंडिगोच्या प्रस्थान उड्डाणे रद्द करण्यात आली. उड्डाण कर्तव्य वेळेच्या मर्यादा (FDTL) मुळे नागपूर-पुणे विमान हैदराबादला वळवण्यात आले. अनेक इंडिगो विमाने ऑपरेटिंग क्रूच्या उपलब्धतेची वाट पाहत खाडीत राहिल्याने पार्किंग बे गर्दीने भरलेले राहिले. या मर्यादित खाडी उपलब्धतेमुळे इतर अनेक वाहकांच्या आगमन आणि प्रस्थानांवर परिणाम झाला. प्रस्थान उड्डाणे उशिरा झाली.
पुणे विमानतळ संचालकांनी पुष्टी केली की सर्व विमानतळ संघ प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी मदत करण्यासाठी पूर्णपणे तैनात आहेत. त्यांनी सांगितले की इतर सर्व विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला नाही आणि ते कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय व्यवस्थापित केले गेले. प्रवाशांनी दाखवलेल्या संयम आणि सहकार्याबद्दल पुणे विमानतळाने कौतुक व्यक्त केले.