वयाची नव्वदी पार करूनही जिद्दीने केले मतदान! लक्ष्मण पंडू मुदगल यांचे कौतुक

संगमेश्वर तालुक्यातील नारडुवे गावातील ९२ वर्षीय लक्ष्मण पंडू मुदगल यांचा चेहरा शांत, पण डोळ्यांत आत्मविश्वास भरलेला होता. शतकाकडे वाटचाल करणाऱ्या या जेष्ठ नागरिकांना चालण्यात गंभीर अडचणी आहेत; आधाराशिवाय उभे राहणेही कठीण. तरीही, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या दिवशी त्यांनी ठरवले की, आपला मतदान हक्क बजावणे सोडणार नाही.
व्हीलचेअरवर बसून, नातेवाईक आणि मतदान केंद्रातील सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने मुदगल यांनी मतदान केंद्र गाठले. प्रत्येक पावलावर त्यांनी दाखवले की वय आणि शारीरिक अडचणी मतदानात अडथळा ठरू शकत नाहीत. त्यांनी फक्त आपले मत दिले नाही, तर तरुण पिढीला संदेश दिला “आपला हक्क पाळणे कधीही उशीर नाही.”
निवडणूक आयोगाने वयस्कर आणि शारीरिक अडचणी असलेल्या नागरिकांसाठी व्हीलचेअर सुविधा, सहाय्यक कर्मचारी, आणि सुरक्षित मतदान केंद्राची तरतूद केली आहे. लक्ष्मण पंडू मुदगल यांची ही कृती या व्यवस्थेचा सर्वोत्तम वापर आहे. गावकऱ्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत त्यांनी मतदानाचे बटन दाबले, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य छटा उमटल्या. त्या छोट्या क्षणात दिसत होते, एक जिद्दी, एक हक्क, आणि नागरिकत्वाची खरी ताकद. नऊ दशक पार केले तरीही त्यांनी दाखवले की मतदान ही फक्त कर्तव्य नाही, तर मानवी अभिमान आणि समाजाच्या भल्यासाठी केलेली जबाबदारी आहे.
मुदगल यांच्या या कृतीने गावातच नव्हे तर जिल्ह्यातील तरुण पिढीलाही शिकवले की, वय किंवा अडचणी कधीही नागरिकाचा हक्क रोखू शकत नाहीत. प्रत्येक मत महत्त्वाचे आहे, प्रत्येक मतदान दिवस आपला हक्क ओळखण्याची संधी आहे.