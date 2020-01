दीर्घ काळ इंटरनेट बंद ठेवणे सत्तेचा दुरुपयोग! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावले

जम्मू-कश्मीरमध्ये दीर्घकाळासाठी इंटरनेटवर बंदी घालणे आणि जमावबंदी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला खडसावले आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये विविध प्रकारचे निर्बंध घालण्यात आले आहे. या निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की विनाकारण इंटरनेटच्या वापरावर सरसकट बंदी घालता येऊ शकत नाही.

Advocate Sadan Farasat: The Court said that indefinite internet ban by the State is not permissible under our Constitution and it is an abuse of power. https://t.co/MqFvuZeKAO pic.twitter.com/3cV2YoqQSl

