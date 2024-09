IPL 2025 – KKR संघाला मिळाला गौतम गंभीरचा वारसदार, धोनीच्या हुकुमी एक्क्याकडे सोपवला कारभार

गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या हंगामात कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने इंडियन प्रीमियर लीगचे विजेतेपद पटकावले. त्यानंतर त्याची टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी निवड झाली. त्यामुळे त्याला कोलकाता संघाला रामराम करावा लागला. त्यामुळे आयपीएल 2025 मध्ये कोलकाताचा संघ नवीन मेंटॉरच्या शोधात होता. हा शोध आता संपला असून महेंद्रसिंह धोनीसोबत चेन्नई सुपर किंग्जला अनेक अशक्यप्राय विजय मिळवून देणाऱ्या खेळाडूची या पदासाठी निवड झाली आहे. याची घोषणा आज करण्यात आली.

गतविजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने मेंटॉरपदी चेन्नईचा माजी गोलंदाज ड्वेन ब्रावो याची निवड केली आहे. गेल्यावर्षीच ब्रावोने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर तो चेन्नईसोबत गोलंदाजी प्रशिक्षण म्हणून कार्यरत होता. आता त्याने कॅरेबियन प्रीमियर लीगसह क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली. कालच त्याने याची घोषणा केली.

Say hello to our new Mentor, DJ ‘sir champion’ Bravo! 💜

Welcome to the City of Champions! 🎶🏆 pic.twitter.com/Kq03t4J4ia

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) September 27, 2024