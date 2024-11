विश्वगुरू बनून परदेशात फिरणारे पंतप्रधान मोदी मणिपूरला का जात नाहीत? काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांचा सवाल

मणिपूरमध्ये भाजपला प्रचंड बहुमत मिळालं तरी मणिपूर का जळतंय असा सवाल काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी विचारला. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विश्वगुरू बनून फिरतात पण ते मणिपूरला का जात नाही असेही रमेश म्हणाले.

एएनाय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, 18 महिने झालेत. तीन मे 2023 पासून मणिपूर जळतंय. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. 15 महिन्यातच मणिपूर जळायला लागलं. मणिपूर का जळतंय याची चौकशी करा. तुमचं डबल इंजिन सरकार आहे तर चौकशी करा. पण मणिपूरमध्ये हे डबल इंजिन सरकार नाही तर डबल गेम सरकार झाले आहे. एक गेम राज्यात खेळत आहेत तर एक केंद्रात खेळला जातोय. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी राष्ट्रपतींना मणिपूरबद्दल पत्र लिहिलं होतं. पण त्याला उत्तर म्हणून भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी पत्र लिहिलं आहे. हा खोटारडे पणा असून मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष विचलीत करण्यासाठी हे सुरू आहे असेही रमेश म्हणाले.

#WATCH | Delhi | On BJP chief & Union Minister JP Nadda’s letter to Congress chief Mallikarjun Kharge, Congress General Secretary in charge Communications, Jairam Ramesh says, “It has been 18 months. Since May 3, 2023, Manipur has been burning. BJP got a full majority in the 2022… pic.twitter.com/cZwMavvIBd

— ANI (@ANI) November 22, 2024