Jammu Kashmir – किश्तवाडमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक, जैश कमांडरसह तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान

जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील सुरक्षा दलांनी ऑपरेशन त्राशी-१ अंतर्गत दोन दहशतवाद्यांना ठार मारले आहे. मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये पाकिस्तानी संघटनेशी संबंधित जैश-ए-मोहम्मदचा टॉप कमांडर सैफुल्लाह होता. चकमकीदरम्यान दहशतवाद्यांकडून दोन AK-47 रायफल आणि इतर दहशतवादी साहित्य जप्त करण्यात आले.

किश्तवाड जिल्ह्यातील सुरक्षा दलांनी ऑपरेशन त्राशी-१ अंतर्गत दहशतवाद्यांवर मोठी कारवाई सुरू केली आहे. रविवारी झालेल्या कारवाईदरम्यान तीन दहशतवादी ठार झाले. मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये जैशचा एक टॉप कमांडर होता. ही संयुक्त कारवाई जम्मू आणि काश्मीर पोलिस आणि आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांनी केली. गुप्तचर सूत्रांनुसार, किश्तवाड परिसरात सक्रिय दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांचा खात्मा करण्यासाठी एक ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे.

सूत्रांनुसार, पोलिस आणि सुरक्षा दलांनी सैफुल्लाहसह जैश कमांडरना ठार केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटने जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित संशयित पाकिस्तानी दहशतवादी या भागात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर, लष्कर, पोलिस आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकांनी शोध मोहीम सुरू केली आणि सकाळी १०:३० च्या सुमारास चतरू पट्ट्यातील पसेरकुट भागात ही चकमक सुरू झाली.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, एका टेकडीवरील मातीच्या घरात लपलेल्या दहशतवाद्यांनी जवळ येणाऱ्या सैनिकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला, ज्यामुळे भीषण चकमक सुरू झाली. या कारवाईत आतापर्यंत तीन दहशतवादी मारले गेले आहेत. त्यांच्याकडून दोन एके-४७ रायफल, दारूगोळा आणि इतर दहशतवादी साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. कोणताही लपलेला दहशतवादी त्यांच्या नजरेतून सुटू नये म्हणून ते सतत शोध मोहीम राबवत आहेत.

लष्कराच्या ‘व्हाइट नाईट कॉर्प्स’ने X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की जम्मू आणि काश्मीर पोलिस, गुप्तचर विभाग आणि त्यांच्या स्वतःच्या गुप्तचर सूत्रांकडून मिळालेल्या विश्वासार्ह माहितीच्या आधारे, किश्तवाड परिसरात सक्रिय दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांचा खात्मा करण्यासाठी संयुक्त मोहीम सुरू करण्यात आली. CIF (काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स) डेल्टा, पोलिस आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF) च्या तुकड्यांनी आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास एका दुर्गम भागात दहशतवाद्यांशी ताजी चकमक केली. सैन्याने सांगितले की सैन्याने तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला.

