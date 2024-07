जम्मू-कश्मीरच्या कुपवाडामध्ये घुसखोरीचा डाव उधळला, तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू-कश्मीरमध्ये एलओसी जवळील कुपवाडामध्ये हिंदुस्थानच्या सुरक्षा जवानांनी रविवारी दहशतवाद्यांचा घुसखोरीचा डाव उधळून लावला आहे. दहशतवाद्यांची केरन सेक्टरच्या कुपवाडामध्ये संशयास्पद हालचाल दिसून आली होती. त्यानंतर जवानांनी घुसखोरांना रोखले. या दरम्यान जवानांनी तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. ही कारवाई अजूनही सुरू असून दहशतवाद्यांकडून अनेक शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडच्या काळात दहशतवादी हल्ल्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दक्षिण काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या अमरनाथ यात्रेदरम्यान हे दहशतवादी हल्ले झाले. 8 जुलै 2024 रोजी, कठुआच्या बडनोटा भागात जोरदार सशस्त्र दहशतवाद्यांच्या गटाने गस्तीवर असलेल्या जवानांवर हल्ला केला होता, ज्यामध्ये पाच जवान शहीद झाले होते आणि आठ जवान जखमी झाले होते.

#UPDATE | 3 terrorists have been eliminated in the ongoing anti-infiltration opthe eration on the LoC in Keran Sector, along with the recovery of weapons and other war-like stores. The operation is continuing: Indian Army

