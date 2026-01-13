जम्मू कश्मीरच्या राजौरीमध्ये अनेक ठिकाणी ड्रोन दिसले, राज्यात हाय अलर्ट

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू कश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ अनेक भागात ड्रोन दिसल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. राजौरी शहरातल्या डुंगाला नाबला, थंडी खस्सी या भागात हे ड्रोन्स दिसले आहेत. जवानांनी या ड्रोन्सवर तत्काळ गोळीबार करत ते पाडले आहेत. या घटनेनंतर राज्यात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. लष्कर प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनी पाकिस्तानला शस्त्रसंधी उल्लंघनानंतर इशारा दिल्यानंतर हे ड्रोन दिसून आले आहेत.

मंगळवारी कठुआ जिल्ह्यातल बिलावर पट्टयात दशतवाद्यांविरोधात शोध मोहिम राबवण्यात आलेली. या वेळी तब्बल पंधरा मिनिटं जवान व दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. दरम्यान अद्याप कोणत्याही दहशतवाद्याला अटक करण्यात आलेली नसून बुधवारी ही शोधमोहिम पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

प्रयागराजमध्ये माघ मेळाव्यात भीषण आग, नारायण शुक्ल धाम छावणी जळून खाक

Tourist Missing – उत्तर प्रदेशचे चार पर्यटक लडाखमधून बेपत्ता, शोधमोहिम सुरू

चिप्सचं पाकिट चुकून गॅसवर पडलं; स्फोटात 8 वर्षाच्या मुलाचा डोळा निकामी, नेमकं काय घडलं?

मी काही माता सीता नाही, आध्यात्मिक मार्ग सोडण्याचा हर्षा रिछारियाचा निर्णय

Photo – आदित्य ठाकरे यांचा झंझावात, शिवडीत भव्य बाईक रॅली

Photo – मुंबई रक्षणासाठी बळ मिळू दे! आदित्य-अमित ठाकरे यांचे हुतात्म्यांना अभिवादन

Nanded News – महापालिका निवडणुकीचा प्रचार थंडावला; आता संक्रांत कुणावर? तर्कवितर्क सुरू

Mumbai News – सिगारेट दिली म्हणून पान टपरीवाल्याला जिवंत पेटवलं, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

सैन्याला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र दलाची सर्वाधिक गरज; लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांचे मत