जसप्रीत बुमराहने इतिहास रचला, टीम इंडियाच्या कोणत्याच वेगवान गोलंदाजाने केला नाही असा विक्रम

टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने इतिहास रचला आहे. 2024 या वर्षात जसप्रीतने आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर टीम इंडियाला अनेक सामन्यांमध्ये विजय मिळवून दिला आहे. त्याच्या या दमदार कामगिरीमुळेच आतंरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने जसप्रीत बुमराहची ICC Men’s Cricketer Of The Year म्हणून घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर हा पुरस्कार पटकावणारा जसप्रीत बुमराह पहिला हिंदुस्थानी वेगवान गोलंदाज ठरला आहे.

🥁 Boom Boom Boomrah 🥁

A phenomenal year with the ball calls for the highest honour!@Jaspritbumrah93 is awarded the Sir Garfield Sobers Award for ICC Men’s Cricketer of the Year 👏👏

Congratulations Jasprit for the ultimate honour!#TeamIndia pic.twitter.com/S4DMcH30mJ

— BCCI (@BCCI) January 28, 2025