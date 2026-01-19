तुरुंगातून वैद्यकीय तपासणीसाठी आलेल्या जदयू आमदाराचे रुग्णालयात धुम्रपान

सामना ऑनलाईन
|

बिहारमधील मोकामा मतदारसंघाचे जदयूचे बाहुबली आमदार अनंत सिंह यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत अनंत सिंह हे एका रुग्णालयात सिगारेट ओढताना दिसत आहे.

अनंत सिंह हे सध्या दुलारचंद यादव हत्या प्रकरणात बेऊर तुरुंगात कैद आहेत. दोन दिवसांपूर्वी त्यांना नियमित आरोग्य तपासणीसाठी IGIMS रुग्णालयात आणण्यात आले होते. रुग्णालयात ते सिगारेट ओढत आपल्या समर्थकांसोबत जाताना त्या व्हिडीओत दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत पोलीस देखील असून त्यांना मिळणाऱ्या स्पेशल ट्रिटमेंटवरून संताप व्यक्त केला जात आहे.

नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणूकीत अनंत सिंह यांनी तुरुंगातूनच निवडणूक लढवली होती व ते जिंकले देखील होते. त्यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याची 28 हजार मतांनी पराभव केा होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

माफी मागण्यास उशीर झाला आहे! कर्नल सोफिया कुरेशींच्या प्रकरणावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत संतप्त; मंत्री विजय शहा यांना फटकारले

तीन घरं, तीन ऑटो रिक्षा, लक्झरी कार अन् कोट्यवधींची संपत्ती; व्यापाऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या श्रीमंत भिकाऱ्याची रंगतेय चर्चा

Jammu Kashmir Encounter – किश्तवाडमध्ये चकमकीत जखमी जवानाला उपचारादरम्यान वीरमरण

चार महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह केला, पण त्याच पत्नीला 2 तरुणांसोबत बेडवर पाहिले; रागाच्या भरात टोकाचं पाऊल उचलत पतीने पोलीस स्टेशन गाठले

ICC T-20 WC 2026 – बांगलादेशची ‘विकेट’ पडल्यास कोणत्या संघाला मिळणार वर्ल्डकपमध्ये वाईल्ड कार्ड एन्ट्री?

प्रसिद्ध कथावाचक श्रवणदास महाराजांना अटक; अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा आरोप

चीनसमोर नवे संकट; वर्षभरात लोकसंख्या 40 लाखांनी घटली, वृद्धांची संख्या वाढली

वाढवण बंदराविरोधात जनआक्रोश! पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर ऐतिहासिक जनआंदोलन

स्वार्थी आणि कुटुंब उद्ध्वस्त करणारी स्त्री…अखिलेश यादव यांचा भाऊ घेणार घटस्फोट, इन्स्टा पोस्ट करत पत्नीवर लावले गंभीर आरोप