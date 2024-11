अजित पवार गट म्हणजे पाकिटमारांची टोळी, जितेंद्र आव्हाड यांची टीका

अजित पवारांनी शरद पवारांना धक्के मारून पक्षातून बाहेर काढलं असा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. तसेच अजित पवार गट म्हणजे पाकिटमारांची टोळी आहे असेही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

मुंब्र्यात झालेल्या एका सभेत जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष शरद पवार यांचा होता. अजित पवार यांनी शरद पवार यांना धक्के मारून पक्षातून बाहेर काढलं. पक्षाचे चिन्हही काढून घेतले. अजित पवार गट हा पाकिटमारांची टोळी आहे अशी टीका आव्हाड यांनी केली.

Watch: Jitendra Awhad, NCP (SP) candidate from the Mumbra-Kalwa Assembly constituency, says, “The NCP belonged to Sharad Pawar. But one day, Ajit Pawar comes along, pushes Sharad Pawar out, and even takes the symbolic watch from his hand as he leaves. This is a gang of thieves.… pic.twitter.com/TqvUHudCE4

— IANS (@ians_india) November 3, 2024