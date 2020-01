दीपिका ‘आलिया’ची मैत्रिण, बिनडोक असल्याचा अभिनेत्रीचा अप्रत्यक्ष टोला

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रविवारी रात्री काही समाजकंटकांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षक जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याचा देशभरातून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात येत आहे. या हल्ल्याविरोधात जेएनयूचे विद्यार्थी निदर्शने करत असताना अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने विद्यापीठाला भेट दिली आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या हल्ल्याचा निषेध करत तिने विद्यार्थ्यांना पाठिंबा जाहीर केला. दीपिकाने विद्यार्थ्यांच्या घेतलेल्या भेटीनंतर सोशल मीडियावर उलटसुलट प्रतिक्रिया यायला लागल्या आहे. यामध्ये एका अभिनेत्रीने उडी मारली असून तिने दीपिकाला अप्रत्यक्षरित्या बिनडोक म्हटलं आहे.

Ram Ram ji #DeepikaPadukone father won medals for India and she stands for #BreakingIndia forces. Afterall she proved that she is #AliaBhatt BFF. #boycottchhapaak #DeepikaAtJNU #PayalRohatgi

— PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) January 8, 2020