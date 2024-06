खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरच्या हत्येवर कॅनडाच्या संसदेत मौन; हिंदुस्थानकडूनही प्रत्युत्तर

कॅनडाच्या संसदेनं खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या स्मरणार्थ मौन पाळल्यानंतर प्रत्युत्तर देत व्हँकुव्हरमधील हिंदुस्थानी वाणिज्य दूतावासानं स्पष्ट संदेश पाठवला आहे. 1985 मध्ये एअर इंडिया कनिष्क विमानातील खलिस्तानी बॉम्बस्फोटातील 329 बळींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी स्मारक सेवा करण्यासाठी आवाहन वाणिज्य दूतावासाकडून करण्यात आलं आहे.

गेल्या वर्षी ब्रिटिश कोलंबियातील गुरुद्वाराबाहेर गोळ्या घालून ठार झालेल्या निज्जरच्या स्मरणार्थ कॅनडाच्या संसदेत मौन पाळण्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानी वाणिज्य दूतावासाची पोस्ट आली आहे. जस्टिन ट्रुडो यांच्या नेतृत्वाखालील कॅनडाच्या प्रशासनाने या हत्येत हिंदुस्थानी सरकारचे एजंट सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. नवी दिल्लीने आरोप खोडून काढले आहेत आणि ते विशिष्ट हेतून प्रेरित आणि निरर्थक असल्याचं वर्णन केलं आहे. तेव्हापासून द्विपक्षीय संबंधात मोठी कटूता आल्याचं पाहिलं जात आहे.

निज्जर याच्या हत्येचा तपास रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस करत असून चार हिंदुस्थानी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे.

आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने जारी केलेल्या व्हिडीओमध्ये कॅनडाच्या संसदेचे सदस्य हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये शांतता पाळताना दिसत आहेत. स्पीकर ग्रेग फर्गस यांनी त्याची सुरुवात केली. ते म्हणाले की, ‘सभागृहातील सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर, मला समजलं की एक वर्षापूर्वी ब्रिटिश कोलंबियाच्या सरे येथे हत्या झालेल्या हरदीपसिंग निज्जरच्या स्मरणार्थ काही क्षण मौन पाळण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.’

यानंतर, ‘दहशतवादाच्या धोक्याचा मुकाबला करण्यात हिंदुस्थान आघाडीवर आहे आणि या जागतिक धोक्याचा सामना करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांसोबत मिळून काम करत आहे. 23 जून 2024 रोजी एअर इंडियाच्या फ्लाइट 182 (कनिष्क) वरील भ्याड दहशतवादी बॉम्बस्फोटाचा 39 वा स्मृतीदिन आहे, ज्यामध्ये 86 मुलांसह 329 निष्पाप बळी गेले. नागरी उड्डाणाच्या इतिहासातील सर्वात भयंकर दहशतवादाशी संबंधित हवाई घटनांपैकी ही एक घटना आहे, असं वाणिज्य दूतावासानं X वर पोस्ट केलं आहे.

‘स्टॅनले पार्कच्या सेपरले प्लेग्राउंड परिसरात एअर इंडिया मेमोरियल येथे 23 जून 2024 रोजी संध्याकाळी साडेसहा वाजता स्मारक सेवा नियोजित आहे. @cgivancouver हिंदुस्थानी डायस्पोरा सदस्यांना दहशतवादाविरुद्ध ऐक्य दाखवण्यासाठी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आवाहन करते. @HCI_Ottawa’, असं या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

India stands at the forefront of countering the menace of terrorism and works closely with all nations to tackle this global threat. (1/3)

