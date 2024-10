कामिंदु मेंडिसची धमाकेदार कामगिरी, शुभमन गिलच्या विक्रमाची केली बरोबरी

श्रीलंकेच्या संघाला मागील काही महिन्यांमध्ये विशेष खेळ करता आला नव्हता. पंरतु न्युझीलंडविरुद्ध झालेल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत श्रीलंकेने धमाकेदार प्रदर्शन करत मालिका विजय साजरा केला. श्रीलंकेच्या सर्वच खेळाडूंचा या विजयामध्ये मोलाचा वाटा होता. ICC ने याची दखल घेतं कामिंदु मेंडिस याची Player of the Month म्हणून निवड केली आहे. या पुरस्कारासोबत त्याने टीम इंडियाच्या शुभमन गिलची बरोबरी केली आहे.

A rising Sri Lankan Test phenom has beaten a compatriot and an Australian star to ICC Men’s Player of the Month honours for September ⭐

More 👇https://t.co/n7Fz6hyOo3

— ICC (@ICC) October 14, 2024