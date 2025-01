Kerla Bus Accident – शाळेची बस उलटून भीषण अपघात; विद्यार्थिनीचा मृत्यू, 14 जण जखमी

केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यातील वलक्काई भागात एक शाळेच्या बसला मोठा अपघात घडला. बुधवारी सायंकाळी वलक्काई पुलाजवळ बस चालकाचे उतारावरून नियंत्रण सुटल्याने बस उलटल्याची घटना घडली. या भीषण अपघातात एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला तर 14 विद्यार्थी जखमी झाले. जखमी विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुरुमाथूर चिन्मय शाळेतील विद्यार्थ्यांची शाळा सुटल्यानंतर त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी ही बस निघाली होती. यावेळी वलक्काई पुलाजवळ बस चालकाचे उतारावरुन बस चालवत असताना नियंत्रण सुटले. यामुळे बस उलटली. या घटनेचा थरारक व्हिडीओ सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.

A shocking school bus accident in Kerala. A 11 year old girl died and others are admitted in hospital pic.twitter.com/kZFUrm5NGt

— Prem (@Premkpala) January 1, 2025