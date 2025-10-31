ब्रिटनच्या राजघराण्यातील वाद चव्हाट्यावर; किंग चार्ल्स यांनी धाकट्या भावाला घराबाहेर काढलं, नेमकं प्रकरण काय?

शेकडो वर्षांचा इतिहास असलेल्या ब्रिटनच्या राजघराण्यात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. ब्रिटनच्या राजघराण्यातील वाद चव्हाट्यावर आला असून किंग चार्ल्स तृतीय यांनी धाकटे बंधू प्रिन्स अँड्र्यू यांना घराबाहेर काढले आहे. प्रिन्स अँड्र्यू यांना देण्यात आलेल्या सर्व रॉयल पदव्या काढून घेत त्यांची राजघराण्यातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर ब्रिटनच्या बकिंगहॅम पॅलेसमधूनही त्यांना बाहेर काढले आहे. याबाबत बकिंगहॅम पॅलेसने एक निवेदनही जारी केले आहे.
ब्रिटनचे किंग चार्ल्स तृतीय यांनी त्यांचे बंधू प्रिन्स अँड्र्यू यांच्या उर्वरित सर्व पदव्या काढण्यात घेण्यात येत असून त्यांना राजघराण्यातून बेदखल करण्यात येत आहे. याबाबतची औपचारिकताही किंग चार्ल्स तृतीय यांनी पूर्ण केल्याचे बकिंगहॅम पॅलेसने आपल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
प्रिन्स अँड्र्यू यांच्या सर्व पदव्या, उपाध्या आणि सन्मान काढून घेण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली असून ते आता फक्त अॅड्र्यू माउंटबेटन विंडसर या नावाने ओळखले जातील. याचाच अर्थ ते राजकुमार राहिले नाहीत. तसेच ते आता त्यांच्या पर्यायी खासगी निवासस्थानात जातील आणि त्यांना त्या ठिकाणी कायदेशीस संरक्षण दिले जाईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
बातमी अपडेट होत आहे…