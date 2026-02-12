कोणते शाकाहारी पदार्थ खाल्ल्यावर तुम्हाला मुबलक प्रथिने मिळतील, जाणून घ्या

केवळ मांसाहारी अन्नच नाही तर शाकाहारी अन्नातूनही मुबलक प्रमाणात प्रथिने मिळतात. प्रत्येकामध्ये किती प्रमाणात प्रथिने आहेत. सोयाबीन, डाळी, हरभरा, राजमा, चीज, दही आणि शेंगदाणे आणि बदाम हे शाकाहारी अन्नातील प्रथिनांचे प्रमुख स्रोत आहेत, जे शरीर, स्नायू आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.शाकाहारी अन्नातून प्रथिनांची कमतरता नसते. असे अनेक वनस्पती-आधारित पदार्थ आहेत जे मुबलक प्रमाणात प्रथिने देतात आणि शरीराच्या विकासात, स्नायूंना बळकटी देण्यास, केसांना आणि त्वचेच्या आरोग्याला आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करतात.
सोयाबीनला शाकाहारी लोकांचे “प्रथिन राजा” म्हटले जाते. १०० ग्रॅम सोयाबीनमध्ये अंदाजे ३६-४० ग्रॅम प्रथिने असतात. सोया चंक्स (न्यूट्रेला), टोफू आणि सोया मिल्क हे देखील उत्कृष्ट प्रथिन स्रोत आहेत. सोयाबीन स्नायूंच्या निर्मितीसाठी, वजन वाढविण्यासाठी आणि शरीर सौष्ठव करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत.
डाळी – मसूर, मूग, चणा आणि उडदाची डाळ. भारतीय डाळी स्वस्त, पौष्टिक आणि प्रथिने समृद्ध असतात.
१०० ग्रॅम डाळींमध्ये अंदाजे २०-२५ ग्रॅम प्रथिने असतात. मसूर आणि मूगाची डाळ हलकी आणि सहज पचण्याजोगी असते, तर उडद आणि चणा डाळ अधिक प्रथिने आणि ऊर्जा असलेली डाळी मानली जाते. डाळींमध्ये फायबर, लोह आणि व्हिटॅमिन बी भरपूर प्रमाणात असते. हरभरा, राजमा आणि लोबिया – उच्च प्रथिनेयुक्त शेंगा. शाकाहारी आहारात चणे, राजमा, चवळी आणि इतर कडधान्ये (शेंगा) हे प्रथिनांचे उत्कृष्ट स्रोत आहेत.
१०० ग्रॅम हरभरा मध्ये अंदाजे २० ग्रॅम प्रथिने असतात.
१०० ग्रॅम राजमा मध्ये २२-२४ ग्रॅम प्रथिने असतात.
ते उकळून सॅलड, करी किंवा अंकुरित स्वरूपात खाऊ शकतात. ते ऊर्जा वाढवतात आणि तुम्हाला जास्त काळ पोट भरलेले ठेवतात.
पनीर आणि दही – दुग्धजन्य पदार्थांवर आधारित प्रथिने. दुग्धजन्य पदार्थ खाल्ले तर पनीर आणि दही हे उत्कृष्ट प्रथिन स्रोत आहेत.
१०० ग्रॅम पनीरमध्ये अंदाजे १८ ग्रॅम प्रथिने असतात.
दह्यातील प्रथिने आणि प्रोबायोटिक्स पचनक्रिया देखील मजबूत करतात.
पनीर वजन वाढवण्यास आणि स्नायूंच्या निर्मितीस खूप मदत करते.
शेंगदाणे, बदाम शेंगदाणे, बदाम, अक्रोड आणि काजू यांसारख्या सुक्या फळांमध्ये प्रथिने, निरोगी चरबी आणि फायबर असते.
१०० ग्रॅम शेंगदाण्यामध्ये अंदाजे २५-२६ ग्रॅम प्रथिने असतात. मेंदू, हाडे आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील अत्यंत फायदेशीर असतात.
दररोज थोड्या प्रमाणात शेंगदाणे किंवा बदाम खाल्ल्याने शरीराला सतत ऊर्जा मिळते.
सोयाबीन, डाळी, चणे आणि राजमा, कॉटेज चीज आणि दही आणि शेंगदाणे आणि बदाम हे शाकाहारी पदार्थ आहेत जे प्रथिने समृद्ध असतात. याचे नियमित सेवन शरीराला मजबूत, उत्साही आणि निरोगी ठेवण्यास मदत करते.