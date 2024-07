कोकण रेल्वेची वाहतूक कधी सुरू होणार? मिळाली मोठी माहिती….

कोकण रेल्वेमार्गावरील कारवार येथील मदुरे-पेडणे विभागादरम्यानच्या पेडणे बोगद्यात जमीनीतून पाणी आले आणि ते वाहत होते. मंगळवारी रात्री ३ वाजता बोगद्यात पाणी जास्त तीव्रतेने वाहत होते. त्यामुळे कोकण रेल्वेमार्गावरील अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. या घटनेनंतर तातडीने या मार्गाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. तसेच या मार्गावरील सेवा लवकरच पूर्ववत करण्यात येतील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

#WATCH | Goa: Several train services halted as operations on the Konkan Railway route remained affected due to water seepage in the tunnel at the Pernem station in Goa.

CMD, Konkan Railway Corporation, Kumar Jha says, “…A lot of water from the ground along with mud seeped in… pic.twitter.com/pgnuoxlOjd

— ANI (@ANI) July 10, 2024