Konkan Railway प्रवाशांसाठी मोठी अपडेट; सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून दिली माहिती

कोकण रेल्वे मार्गावरील खेड ते दिवाणखवटी दरम्यान विन्हेरे भागातील मातीचा ढिगारा लवकरात लवकर हटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं कोकण रेल्वेकडून सांगण्यात आलं आहे. X सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कोकण रेल्वेच्या अधिकृत हँडलवरून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.

रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार कोकण रेल्वेची विस्कळीत झालेली वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र सततच्या मुसळधार पावसामुळे या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याचं कोकण रेल्वेच्या पोस्टमधून सांगण्यात आलं आहे.

Arrangements for food and drinking water are being made for passengers at stations and on trains. Additionally, ST bus services are being arranged at Khed, Chiplun, and Ratnagiri for passengers travelling towards Mumbai. Inconvenience caused is deeply regretted. @RailMinIndia

— Konkan Railway (@KonkanRailway) July 15, 2024