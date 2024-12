Kurla BEST Bus Accident – मृतांची संख्या आठवर, 52 वर्षीय व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू

कुर्ला येथे झालेल्या भीषण बेस्ट बस अपघातातील मृतांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे. सायन रुग्णालयात उपचारादरम्यान एका 52 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी या अपघातात 7 व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे मृतांची संख्या आता 8 झाली असून जखमींचा संख्या 41 आहे.

Mumbai, Maharashtra: Death toll in Kurla BEST bus accident rises to 8. One more injured person died at Sion Hospital. The deceased was a resident of Ghatkopar area, named Fazlu Rehman Shaikh (52) who died during treatment today: DCP Zone 5

— ANI (@ANI) December 16, 2024