हिवाळ्यात त्वचेची काळजी कशाप्रकारे घ्यायला हवी, जाणून घ्या

हिवाळ्यात त्वचा लवकर कोरडी होते. खूप गरम पाणी, साबणाचा अतिवापर आणि कमी पाणी पिणे यामुळे त्वचा कोरडी होते. हिवाळा सुरू होताच त्वचेवर पहिली समस्या दिसून येते. चेहऱ्यावर स्ट्रेच मार्क्स, हातपायांवर पांढरे डाग आणि ओठ फाटणे… हे सर्व प्रत्येकाला सहन करावे लागते. आंघोळीचे पाणी जितके गरम असेल तितके तुमची त्वचा कोरडी होईल.
आपल्या सर्वांना हिवाळ्यात गरम आंघोळ करायला आवडते. पण जास्त गरम पाणी त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा कमी करते, ज्यामुळे ती आणखी कोरडी होते. म्हणून, पाणी कोमट ठेवण्याचा प्रयत्न करा. चेहरा धुतानाही गरम पाणी टाळा.
आंघोळीनंतर लगेच मॉइश्चरायझर लावणे का महत्त्वाचे आहे?
डॉक्टर म्हणतात की त्वचा थोडीशी ओलसर असताना ओलावा उत्तम प्रकारे टिकवून ठेवते. म्हणून, आंघोळीनंतर २-३ मिनिटांत मॉइश्चरायझर लावा. हे ओलावा टिकवून ठेवते आणि त्वचा जास्त काळ मऊ ठेवते.
कोणते मॉइश्चरायझर सर्वोत्तम आहे?
बऱ्याच लोकांना वाटते की कोणतेही क्रीम योग्य ठरेल. तथापि, हिवाळ्यात काही घटक चांगले काम करतात. हायलुरोनिक अॅसिड, सिरामाइड्स, ग्लिसरीन किंवा शिया बटर असलेली क्रीम निवडा. हे त्वचेवर एक संरक्षणात्मक थर तयार करतात आणि तासन्तास ओलावा टिकवून ठेवतात.
साबण त्वचा आणखी कोरडी करतो. जास्त फोम किंवा तीव्र सुगंध असलेले साबण टाळा. सुगंध-मुक्त, सौम्य बॉडी वॉश किंवा साबण वापरा. यामुळे त्वचेचे नैसर्गिक तेल टिकून राहण्यास मदत होते.
हिवाळ्यात आहारामध्ये कोथिंबीर सर्वाधिक समाविष्ट करणे का गरजेचे आहे, जाणून घ्या
थंडीत आपल्याला कमी तहान लागते, म्हणून आपण कमी पाणी पितो. तथापि, शरीराचे हायड्रेशन आतून येते. दररोज ६-८ ग्लास पाणी प्या. हवे असल्यास कोमट पाणी किंवा हर्बल टी देखील पिऊ शकता.
हिवाळ्यात, रूम हीटर हवा कोरडी करतात, ज्याचा थेट परिणाम त्वचेवर होतो. शक्य असल्यास, खोलीत एक लहान ह्युमिडिफायर ठेवा. यामुळे हवेतील ओलावा टिकून राहतो आणि त्वचेचा कोरडेपणा कमी होतो.
ओठ आणि हात हे सर्वात आधी कोरडे होतात. आपण दिवसभर फोन वापरतो, पाणी लावतो आणि बाहेर जातो – या सर्वांमुळे ते लवकर कोरडे होऊ शकतात. नेहमी लिप बाम आणि हँड क्रीम सोबत ठेवा आणि दिवसातून अनेक वेळा लावा.
झोपण्यापूर्वी क्रीम किंवा तेल लावणे खूप प्रभावी आहे. बदाम तेल, नारळ तेल किंवा चांगली नाईट क्रीम रात्रभर त्वचेची दुरुस्ती करते. सकाळी त्वचा मऊ मुलायम होईल.