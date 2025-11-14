गूळ खरेदी करताना अस्सल गूळ कसा ओळखावा, जाणून घ्या

हिवाळ्यात गूळ खाणे अत्यंत फायदेशीर आहे कारण त्याचा तापमानवाढीचा प्रभाव असतो. तो शरीराला आतून उबदार ठेवतो आणि खोकला आणि सर्दी टाळतो. हिवाळ्याच्या काळात खूप गुळ खात असाल आणि बाजारातून तो खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर खरा आणि नकली गुळ ओळखण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या.

गूळ आपल्या शरीराचे तापमान राखतो आणि रक्त शुद्ध करतो. हिवाळ्यातील आजारांपासून संरक्षण करतो जसे की सर्दी, खोकला, ताप, घसा खवखवणे आणि इतर आजारांपासून. आजकाल अन्न आणि पेयांमध्ये भेसळ मोठ्या प्रमाणात होते. गूळ देखील याला अपवाद नाही. बाजारात गुळाचे अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत, परंतु खरा आणि नकली गूळ ओळखणे हे गरजेचे आहे. म्हणूनच गूळ खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात.

गूळामध्ये मॅग्नेशियम, जस्त, पोटॅशियम, फॉस्फरस, लोह, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि इतर असंख्य पोषक घटक असतात. त्यात अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे बी कॉम्प्लेक्स, ई आणि सी देखील असतात.

गूळ खरेदी करताना काय लक्षात ठेवावे

गूळ खरेदी करताना, हलका सोनेरी रंग नाही तर गडद रंग निवडा. हलका गूळ बहुतेकदा ब्लीच केला जातो किंवा रसायनांनी प्रक्रिया केला जातो. गडद गूळ शुद्ध उसाच्या रसापासून बनवला जातो आणि तो प्रक्रिया न केलेला असतो.

चव: खारट चवीचा गूळ टाळा. हा जुना गूळ आहे. कालांतराने, गुळातील खनिजे ते खारट बनवू शकतात, म्हणून असा गूळ निवडा ज्यामध्ये खारट चव नसेल.

कडकपणा: जर गूळ खूप मऊ असेल आणि हाताने सहज तुटत असेल, तर तो रसायनांनी प्रक्रिया केलेला असू शकतो. शुद्ध, भेसळ नसलेला गूळ तुलनेने कठीण आणि तोडायला कडक असतो.

