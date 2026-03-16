परिस्थिती गंभीर, कठीण आणि चिंताजनक पण…; एलपीजी सद्यस्थितीबाबत पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली माहिती

एलपीजी (LPG) पुरवठ्याबाबत ग्राहकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन केंद्र सरकारने सोमवारी केले आहे. तसेच, साठाबाजी आणि काळाबाजार करण्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. परिस्थिती कठीण, गंभीर आणि चिंताजनक असली तरी देशभरात सुरळीत वितरणाची खात्री करण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. विविध मंत्रालयांच्या संयुक्त बैठकीदरम्यान बोलताना, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे.
शर्मा म्हणाल्या की, राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनांना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास आणि एलपीजी वितरणातील अनियमितता रोखण्यास सांगण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आपण एलपीजी पुरवठ्याबाबत कठीण टप्प्याचा सामना करत आहोत, तेव्हा राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते; साठाबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.
शर्मा यांनी सांगितले की, जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) स्थापन करण्यात आले आहेत आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य स्तरावर अनेक बैठका घेतल्या जात आहेत. तसेच, विविध ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत आणि तेल विपणन कंपन्यांनी (Oil Marketing Companies) तपासणी करण्यासाठी विशेष पथके कार्यान्वित केली आहेत.
शर्मा यांनी ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरची ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. सिलिंडर थेट त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवले जातील आणि वितरकांकडे प्रत्यक्ष जाण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि केवळ भीतीपोटी सिलिंडरची नोंदणी करणे टाळावे, असेही त्यांनी सुचवले.
सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत, पेट्रोल पंप्सचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे आणि कोठेही इंधनाचा साठा पूर्णपणे संपल्याच्या घटनांची नोंद झालेली नाही. CNG आणि PNG ग्राहकांसाठी नैसर्गिक वायूचा पुरवठा १०० टक्के क्षमतेने कायम ठेवण्यात आला आहे; यामध्ये वाहनांसाठी लागणाऱ्या CNG चाही समावेश आहे, असे त्या म्हणाल्या