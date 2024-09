लखनौमध्ये 3 मजली इमारत कोसळली; 24 जखमी 5 जणांचा मृत्यू, ढिगाऱ्याखाली अनेकजण दबल्याची भीती

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमधील ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये एक तीन माळ्याची इमारत कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत 24 जण गंभीर जखमी झाले असून 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 28 लोकांना वाचवण्यात यश आले आहे.

