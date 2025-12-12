लुथ्रा बंधूंना थायलंडमधून हिंदुस्थानकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू; फुकेतहून बँकॉकला नेले

सामना ऑनलाईन
|

गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये आग लागून २५ लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेतील मुख्य आरोपी आणि क्लबचे मालक असलेल्या लुथ्रा बंधूंना (Luthra Brothers) परत आणण्याची प्रक्रिया (Deportation Process) थायलंडमध्ये सुरू झाली आहे.

थायलंडमध्ये कारवाई

थायलंडच्या अधिकाऱ्यांनी लुथ्रा बंधूंना (सौरभ आणि गौरव लुथ्रा) आता फुकेत येथून बँकॉक (Bangkok) येथे हलवले आहे. बँकॉक येथे त्यांना हिंदुस्थानी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले जाईल.

गेल्या रविवारी क्लबमध्ये आग लागल्यानंतर लुथ्रा बंधूंनी तातडीने थायलंडला पळ काढला होता. गोवा पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस आणि इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केली होती, तसेच त्यांचे पासपोर्टही निलंबित केले होते. या कारवाईनंतर आता त्यांना हिंदुस्थानमध्ये आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

थायलंड-कंबोडिया युद्धामुळे 700 शाळा बंद

former lok sabha speaker and union home minister shivraj patil dies at 90 in latur

लोकसभेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील यांचे ९० व्या वर्षी निधन

फ्रान्स सरकारने अचानक वीज केली मोफत

‘एआय प्रोजेक्ट’मध्ये सहा लाख कोटी गुंतवणार

धक्कादायक! महाराष्ट्रात रोज 8 शेतकरी संपवतात जीवन

World Heritage Status of Raigad Fort, 10 Other Forts at Risk Sambhajiraje Warns Archaeology Department

किल्ले रायगडसह 11 गडांचा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा काढला जाऊ शकतो; संभाजीराजे यांचा पुरातत्व खात्याला धोकादायक इशारा

एसआरएला रेराचा कायदा लागू करा, 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करा; आदित्य ठाकरे यांची मागणी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 12 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मुख्यमंत्री सहायता निधीत 100 कोटी जमा, शेतकऱ्यांना मिळाले फक्त 75 हजार