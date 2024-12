पाशवी बहुमत हा जनाधार नाही! महाविकास आघाडीचा सभात्याग, शपथविधीवर बहिष्कार

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांचा आज विधानभवनामध्ये शपथविधी सुरू आहे. मात्र या शपथविधीवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी बहिष्कार टाकला आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांची विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या दालनामध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आज शपथ न घेण्याचा निर्णय झाला. मारकडवाडी येथे ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीचे आमदार आज शपथ घेणार नाहीत.

शनिवारी सकाळी महाविकास आघाडीचे आमदार विधीमंडळात दाखल झाले. राष्ट्रगान झाल्यानंतर सर्व आमदार विधीमंडळात बाहेर आले आणि विधीमंडळ परिसरात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला सर्वांनी अभिवादन केले. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, आमदार आदित्य ठाकरे, आमदार भास्कर जाधव, आमदार सुनील प्रभू, आमदार कैलास पाटील, आमदार अजय चौधरी, आमदार नितीन देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार रोहित पाटील यांच्यासह इतर आमदार उपस्थित होते.

VIDEO | Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray (@AUThackeray) paid floral tribute to the Shivaji Maharaj outside Maharashtra Vidhan Bhavan earlier today ahead of three-day special Assembly session in Mumbai.

