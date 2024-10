Maharashtra Assembly Election 2024 बोरिवलीत भाजपमध्ये बंडखोरी, गोपाळ शेट्टी अपक्ष निवडणूक लढवणार

बोरिवली मतदारसंघातून भाजपने मुंबई भाजपचे सरचिटणीस संजय उपाध्याय यांना तिकीट दिले आहे. या मतदारसंघातून स्थानिक नेते व माजी खासदार गोपाळ शेट्टी निवडणूक लढवतील अशी आशा भाजप कार्यकर्त्यांना होती. त्यामुळे बोरिवलीत भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. अशातच सोमवारी गोपाळ शेट्टी यांनी ते अपक्ष निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. उद्या मंगळवारी 29 ऑक्टोबरला गोपाळ शेट्टी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे.

#WATCH | Mumbai: Former BJP MP Gopal Shetty has announced to file nomination as an Independent from Borivali seat. BJP has announced Sanjay Upadhyay as its official candidate from Borivali.

He says, “This is not about me not getting a ticket. I did not ask for a ticket. But… pic.twitter.com/pQL2f8MsyC

