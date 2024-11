अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनीलिया डिसोजाने बजावला मतदानाचा हक्क

बॉलीवूड अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनिलिया डिसोजा या दाम्पत्याने मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी मतदारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.

आजचा दिवस फार महत्वाचा आहे. प्रत्येकाने मतदान करणं गरजेचे आहे आणि हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. तुमचं एक मत मोठा बदल घडवू शकतं असे म्हणत जिनिलियाने मतदारांना घराबाहेर पडून मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.

#WATCH | After casting her vote for #MaharashtraAssemblyElections, Actor Genelia D’Souza says “Everyone has the right to cast their votes. People should come out and practice their right. It is an important day today, you can make a big difference…” pic.twitter.com/IU4sEAdAtS

— ANI (@ANI) November 20, 2024