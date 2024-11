Rashmi Shukla – पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली; महाविकास आघाडीच्या मागणीला यश

राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना निवडणूक आयोगाने हटवले आहे. महाविकास आघाडीतील पक्षांनी रश्मी शुक्ला यांच्यावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने रश्मी शुक्ला यांना हटवले आहे. विवेक फणसाळकर यांच्याकडे पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कारभार सोपवण्यात आला आहे. ‘एएनआय’ने सुत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.

काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्षांनी रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्याची मागणी लावून धरली होती. याची दखल घेत निवडणूक आयोगाने रश्मी शुक्ला यांच्या बदलीचे आदेश दिले आहेत. शुक्ला यांची तत्काळ प्रभावाने बदली करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्राच्या महासंचालकपदी नवी नियुक्ती करण्यासाठी मंगळवार दुपार एक वाजेपर्यंत 3 आयपीएस अधिकाऱ्यांचे पॅनल पाठवण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

Acting on the complaints from INC and other parties, Election Commission of India orders transfer of Rashmi Shukla, DGP Maharashtra with immediate effect with directions to Chief Secretary to hand over her charge to the next senior most IPS officer in the cadre. The Chief… pic.twitter.com/DqocropZo0

