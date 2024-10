Maharashtra election 2024 – आता जनताच न्याय करेल… निवडणूक जाहीर होताच आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रीया

राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र व झारखंडमधील विधानसभा निवडणूकांची घोषणा केली. महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबर रोजी एकाच टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. तर या निवडणूकीचा निकाल 23 नोव्हेंबरला लागणार आहे.

The moment that we all, as Maharashtra, has been waiting for is here:

20th November is poll day.

The change we want to bring, to drive away the Shinde- bjp that has looted Maharashtra over the past 2 years.

We waited for justice but now justice will be done by the electorate.…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 15, 2024