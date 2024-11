राज्यात थंडीचा कडाका सुरू; आठवड्याभरात हुडहुडी वाढणार

राज्यात थंडीचे आगमनाची जनता वाट बघत होती. आता राज्यात थंडी आली असून पुढील आठवड्याभरात थंडीचा कडाका वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. सध्या जाणवत असलेली थंडी येत्या काही दिवसात हुडहुडी भरवणार आहे.

बंगालच्या उपसागराजवळ निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा आणि उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे येत्या आठवड्याभरात थंडी वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तरेकडून येणारे थंड वारे ताशी 25 ते 30 किमी वेगाने वाहणाऱ्या पूर्वीय वाऱ्यात मिसळून राज्यातील थंडीत वाढ होत आहे. तसेच उत्तरेवडील पर्वतीय प्रदेश आणि उत्तर भारतात थंडीचा कडाका वाढेल, त्याचा परिणामही राज्यातील वातावरणावर होणार असून थंडीत आणखी वाढ होणार आहे. उत्तर भारतातील जम्मू काश्मीर, लेह-लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड येथेही तापमानात घट होत असून थंडीचा कडाका वाढत आहे. येत्या काही दिवसात उत्तर भारतात थंडीची लाट येण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.

26 Nov, Min Temp forecast as per IMD model guidance for Maharashtra on 27 Nov, morning could be around 10-12 Deg C parts of Pune & around.

Rest places it could be 12-14 Deg C.

Konkan could be 14-16+ possibility pic.twitter.com/4NvPAGVvu1

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) November 26, 2024