बोनस एपिसोडच्या नावाने धोका, डिलिडेट सीन दाखवून मिर्झापूरच्या फॅन्संना चुना?

मिर्झापूरच्या तिसऱ्या सीजनचा बोनस एपिसोड रीलीज झाला आहे. पण त्यामुळे चाहत्यांचा मोठा प्रेक्षकभंग झाला आहे. कारण या एपिसोडमध्ये मुन्ना भैय्या परत येईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती. पण या सीजनमध्ये डिलिटेड सीन दाखवून मिर्झापूरच्या फॅन्संना चुना लावलाय का अशी विचारणा होते आहे.

मिर्झापूर वेबसीरीजचा तिसरा सीजन या वर्षी रीलीज झाला. अ‍ॅमेझॉन प्राईमवर ही सर्वाधिक पाहिली जाणारी वेबसीरीज ठरली. असे असले तरी प्रेक्षकांचा तिसऱ्या सीजनमुळे अपेक्षाभंग झाला होता. सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी यावर आपल्या प्रतिक्रियाही दिल्या होत्या. मुन्ना त्रिपाठीच्या अंत्यसंस्कारापासून तिसऱ्या सीजनची सुरुवात होते. ज्या पंकज त्रिपाठीमुळे मिर्झापूर प्रेक्षकांनी उचलून धरला, त्याच पंकज त्रिपाठीचा स्क्रीन टाईम कमी केल्यामुळे चाहते नाराज झाले होते.

There is no scene of munna, He only narrates the Deleted scenes. Two of the deleted scene are really amazing, Rest explains why they were deleted.

