मजुरांना परत घेत नसल्याची तक्रार, अमित शहांनी लिहिले ममता बॅनर्जींना पत्र

इतर राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीयांना आपापल्या राज्यात परत आणण्यासाठी विविध राज्य सरकारे हरतऱ्हेचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र पश्चिम बंगालकडून यासाठीचे कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहिले आहे.

HM Amit Shah writes to West Bengal CM Mamata Banerjee; says not getting state government’s support to help migrants reach home: Officials

मजुरांच्या गाड्यांना पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेश न देणे हा त्यांच्यावरील अन्याय आहे. यामुळे त्यांच्या हालात भर पडेल असं अमित शहा यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे.

Not allowing trains to reach West Bengal is injustice to migrant labourers; will create further hardship for them: HM Amit Shah to Mamata

— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2020