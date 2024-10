मराठी भाषेला मिळाला अभिजात दर्जा, शिवसेनेच्या मागणीला अखेर यश

माझा मराठीची बोलू कौतुके।

परि अमृतातेहि पैजासी जिंके।

ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।।

संत ज्ञानेश्वरांनी अशा शब्दांत वर्णन केलेल्या मराठी भाषेला आज मोठ्या संघर्षानंतर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पक्षाने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा याकरिता सातत्याने पाठपुरावा केला. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कार्यकाळात यासाठी विशेष प्रयत्न करून प्रस्ताव देखील पाठवण्यात आला होता. अखेर जबरदस्त प्रयत्न आणि मोठ्या संघर्षानंतर मराठी भाषेस अभिजात दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. मराठीसोबत पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “PM Modi has always focused on Indian languages… Today, 5 languages Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali have been approved as classical languages…” pic.twitter.com/M4l9ZLssCU

— ANI (@ANI) October 3, 2024