जगातल्या पहिल्या AI सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची निर्मिती

आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर हा सगळ्याच क्षेत्रात झपाट्याने वाढत आहे. AI च्या मदतीने जगभरातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या नवीन शोध लावत आहेत. काही दिवसांपूर्वी अनेक कंपन्या AI तंत्रज्ञान वापरत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकरदारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्याता आहे. आता जगातील पहिला एआय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर लाँच करण्यात आला आहे. याचे नाव डेव्हिन असे आहे. हा इंजिनीअर इतका स्मार्ट आहे की, तो कोड लिहू शकते तसेच वेबसाइट आणि सॉफ्टवेअर तयार करू शकतो. हा इंजिनीअर टेक कंपनी कॉग्निशनने तयार केला आहे.

यूएस आधारित टेक कंपनी कॉग्निशनने याबाबत सोशल मिडिया X वर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्याने लिहिले आहे की ‘आज आम्ही पहिला एआय सॉफ्टवेअर अभियंता ‘डेव्हिन’चा परिचय करून देताना आम्ही अतिशय उत्साही आहोत. डेव्हिनने आघाडीच्या एआय कंपन्यांमधील व्यावहारिक अभियांत्रिकी मुलाखती यशस्वीपणे उत्तीर्ण केल्या आहेत. त्याने Upwork वर प्रत्यक्षात काम देखील केले आहे. डेव्हिन एक स्वायत्त एजंट आहे, जो स्वतःचे शेल, कोड एडिटर आणि वेब ब्राउझर वापरून अभियांत्रिकी कार्ये पार पाडतो. डेव्हिन हे एआय टूल भविष्यात मानवी अभियंत्यांची जागा घेण्यासाठी डिझाइन केलेले नाही. हा इंजिनीअर माणसांसोबत काम करण्यासाठी म्हणजेच मानवी जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी त्याची रचना करण्यात आली आहे.

Today we’re excited to introduce Devin, the first AI software engineer.

Devin is the new state-of-the-art on the SWE-Bench coding benchmark, has successfully passed practical engineering interviews from leading AI companies, and has even completed real jobs on Upwork.

