मुंबईत पावसाला सुरुवात, 10 जुलैपासून संपूर्ण राज्यात पाऊस जोर पकडण्याची शक्यता

जून महिन्याच्या सुरुवातीला पावसाने मुंबईकरांची दाणादाण उडवली होती. सुरुवातीच्या काही दिवसांत झालेल्या या पावसानंतर उरलेला संपूर्ण जून महिना कोरडाच गेला होता. मुंबईप्रमाणे महाराष्ट्राच्या बहुतांशी भागात पावसाने दडी मारली होती. गुरुवारी म्हणजेच 8 जुलै रोजी हे चित्रं थोडंसं बदलेलं पाहायला मिळालं. हवामानतज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी एका ट्विटद्वारे महाराष्ट्र आणि आसपासच्या राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण होत असल्याची माहिती दिली आहे

7 Jul, 10.30 pm, Latest satellite obs animation from IMD indicating the cloud development and its movements over Maharashtra and adjoining states. pic.twitter.com/rpxxFnwQNQ

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) July 7, 2021