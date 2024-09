Mumbai News – मुंबई विमानतळावर साडेसात किलो सोने जप्त, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह आठ जणांना अटक

मुंबई सीमाशुल्क विभागाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कारवाई करत 7.465 किलो तस्करीचे सोने जप्त केले. जप्त केलेल्या सोन्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत 5.113 कोटी रुपये आहे. याप्रकरणी आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. प्रवाशांकडून आणि विमानतळावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून हे सोने जप्त करण्यात आले.

पहिल्या प्रकरणात दुबई आणि मादागास्कर येथून आलेल्या तीन प्रवाशांना सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अडवलं. त्यांच्याकडे एकूण 4.655 किलो 24 कॅरेट सोने आढळून आले. या सोन्याची किंमत 3.183 कोटी रुपये आहे.

