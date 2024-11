Mumbai News – अंधेरीत सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखलं

मुंबईतील अंधेरी पूर्व इथे असलेल्या MIDC परिसरात भंगारवाडीमध्ये मोठी आग लागल्याची घटना घडली आहे. लाकूड गोदामामध्ये सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने आग लागल्याचे सांगितले जात आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्राथमिक माहिती नुसार 8 ते 10 सिलेंडरचा स्फोट झाला आहे.

Maharashtra: Fire breaks out at a scrap godown in Andheri area of Mumbai. Firefighting operations by Fire Brigade are underway. No injuries reported. Details awaited.

