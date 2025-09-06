लालबागच्या राजाचे दर्शन घेऊन येताना तरुणाच्या बाईकला अपघात, एकाचा मृत्यू

शुक्रवारी पहाटे पवई येथे बेस्ट बसच्या अपघातात दुचाकीवर मागे बसलेला २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. तर त्याचा मित्र, जो दुचाकी चालवत होता, जखमी झाला. हे दोघे लालबागचा राजा मंडळाच्या दर्शनावरून परतत होते. पवई पोलिसांनी बसचालकाविरोधात बेफिकीर व निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याचा गुन्हा नोंदवला आहे.
बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खड्ड्यामुळे हा अपघात झाला. सकाळी सुमारे 6.55 वाजता मोटारसायकलस्वार स्वप्निल विश्वकर्मा (23) आयआयटी पवईच्या गेटजवळ, पेट्रोल पंपाच्या आसपास असलेला खड्डा चुकवण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र त्याचा समतोल बिघडला आणि दोघेही खाली पडले.
विश्वकर्मा डाव्या बाजूला पडला आणि त्याच्या पायांना गंभीर दुखापत झाली. तर मागे बसलेला देवेश पटेल उजव्या बाजूला पडला आणि बीईएसटी बसच्या मागील चाकाखाली गेला. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला तातडीने घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. विश्वकर्माला बसचालकाने पवईतील खासगी रुग्णालयात दाखल केले,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.