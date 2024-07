पावसाची कृपा! पवई तलाव भरून वाहू लागला

रविवार पासून रायगड, मुंबई, ठाणे परिसरात पावसाची संततधार सुरू आहे. यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचल्यानं मुंबईकरांना अडचणींचा सामना करावा लागत असला तरी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. मुंबई महानगरपालिका जनसंपर्क विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पवई तलाव भरुन वाहू लागला आहे.या तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याने प्रामुख्याने औद्योगिक बाबींसाठी वापरण्यात येते.

💧बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील कृत्रिम तलावांपैकी महत्त्वाचा असणारा पवई तलाव आज पहाटे ४:४५ वाजेच्या सुमारास पूर्ण भरुन वाहू लागला आहे. ५४५ कोटी लीटर एवढी जलधारण क्षमता असणाऱ्या या तलावाचे पाणी फक्त औद्योगिक कारणांसाठी वापरले जाते.

💧Powai lake, one of the most important… pic.twitter.com/mcipqWrXml

