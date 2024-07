MumbaiRains मुंबई-ठाण्याला पावसानं झोडपलं; रेल्वे रुळांवर पाणी भरलं, अप-डाऊन मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईला चागंल्या पावसाची प्रतिक्षा होती. अखेर रविवारी रात्री पावसाला सुरुवात झाली. सोमवारची पहाटे उजाडेपर्यंत पावसानं चांगलाच जोर धरला आणि मुसळधार संततधार पावसानं मुंबईच्या सखल भागात पाणी साठण्यास सुरुवात झाली. मुंबईचे अनेक रस्ते जलमय झाले तर रेल्वे रुळांवर पाणी भरल्यानं लोकल वाहतुकीवर त्याचा परिणाम पाहायला मिळत आहे.

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीला पावसाचा चांगला फटका बसला असून अप आणि डाऊन अशा दोन्ही मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या काही लोकल गाड्या या ठाणे स्टेशनपर्यंतच चालवण्यात येत आहेत. अनेक रेल्वे स्टेशनवर तिकीट कार्यालय देखील बंद ठेवण्यात आली असून स्टेशनवर तशा सूचना देण्यात येत आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावर मात्र गाड्यांची वाहतूक सुरू असून काही मिनिटे उशिरानं वाहतूक सुरू असल्याचं कळत आहे.

Despite heavy downpour, #MumbaiLocals in WR’s Suburban section are running normally to ensure a safe commute for Mumbaikars High capacity water pumps are being utilised to drain water & Railway staff across the section are closely monitoring the situation to keep Mumbai’s… pic.twitter.com/5TUppJlxmo — Western Railway (@WesternRly) July 8, 2024

For those heading to the @CSMIA_Official pls leave home early. Waterlogging in andheri and surrounding areas, making it diff to access the airport. Inside roads too waterlogged. Powai L&T junction too is under water and even if you take the seepz road, doesn’t help #Mumbairains pic.twitter.com/8l98ywM8xl — Ameya (@ameya_naik) July 8, 2024

Woke up to these visuals today morning #MumbaiRains pic.twitter.com/5NJu0wuBOM — Ajay Ravi Menon (@AjayRaviMenon) July 8, 2024

#MumbaiRains

Current situation at Bhandup railway station

Stay safe pic.twitter.com/hUVZw1cEtl — Sahil Janaskar (@sahilogical) July 7, 2024