भाजप – मिंधे निवडणुकांना घाबरतात! मुंबई विद्यापीठाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यावरून आदित्य ठाकरेंचा निशाणा

राज्य सरकारने विद्यापाठीची सिनेट निवडणूक ऐनवेळी स्थगित केली आहे. त्यामुळे भाजप आणि मिंधे कसे घाबरले असा घणाघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. आणि हेच लोक एक देश एक निवडणुकीच्या बाता मारतात असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करून आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधर निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजप आणि घटनाबाह्य मुख्यमंत्री मिंधे हे युवासेनेला किती घाबरत आहेत हे दिसून येत आहे.

तसेच मिंधेंची गद्दार गँग इतकी घाबरली आहे की मतदानाच्या आदल्या दिवशई त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक रद्द केली आहे. हेच लोक एक देश एक निवडणुकीच्या बाता मारतात. ही लाजिरवाणी बाब आहे. निवडणूक रद्द करणारे हे लोक भित्रे आहेत असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

The cancellation of the Mumbai University Senate election for Graduation only shows how scared the bjp and the illegal cm, mindhe, are of the Yuva Sena- a youth organisation.

Mindhe’s gaddaar gang is so scared of elections that they order the cancellation of the MU Senate…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 20, 2024